Altri 3 decessi tra pazienti Covid in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - In Toscana sono 1.140.291 i casi di positività al Coronavirus, 1.476 in più rispetto a ieri (353 confermati con tampone molecolare e 1.123 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 48 anni circa: 15% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 28% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più. Si registrano altri 3 decessi - 2 uomini e 1 donna con un'età media di 76 anni, residenti tutti a Pisa - che portano il totale a 10.038. I ricoverati scendono ancora: sono 381, 5 in meno rispetto a ieri, di cui 18 in terapia intensiva,1 in più. Questi i dati relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.096.209 (96,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 34.044, -1,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 33.663 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (378 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%).

Circa l'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 391 casi in più rispetto a ieri, Prato 77, Pistoia 116, Massa Carrara 71, Lucca 150, Pisa 200, Livorno 135, Arezzo 88, Siena 137, Grosseto 111. (ANSA).