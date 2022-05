Livorno illumina tunnel navigabile sotto piazza Repubblica

(ANSA) - LIVORNO, 20 MAG - A Livorno sarà inaugurato domenica 22 maggio alle 21.30 l'impianto di illuminazione sotto il 'Voltone' di piazza della Repubblica, essa stessa copertura del Fosso Reale. Per la prima volta sarà data luce al lungo tunnel navigabile dei fossi che attraversa tutta la superficie della piazza, una delle più grandi e scenografiche della città con 220 metri di lunghezza per circa 18.000 metri quadri di superficie complessiva. Un mix di luci bianche e colorate, spiegano dal Comune, visibili da chi si troverà a percorrere in battello o in barca le acque del fosso e anche dalla superficie attraverso grandi griglie ornamentali in ghisa sulla piazza pensate quando fu costruita per far filtrare nel tunnel la luce solare.

Il progetto è stato e ideato e realizzato da Engie, player mondiale dell'energia a basse emissioni di Co2 e partner del Comune per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica.

Piazza della Repubblica è un vero e proprio ponte sull'acqua, tanto che spesso viene identificata come il ponte più largo d'Europa. La sua unicità è legata alla grande volta a botte che sovrasta il Fosso Reale. L'illuminazione della volta interna è stata creata con proiettori Vaya Linear con colorazione sia bianca che Rgb, ovvero un mix somma dei tre colori rosso, verde e blu gestiti da una centralina per la creazione di scenari.

Questi proiettori sono stati installati sulla sommità della volta. E' inoltre stato installato un sistema di luci che si riverbera all'esterno dalle griglie della piazza. Alle 21.30 il battello Marco Polo (48 posti) imbarcherà le autorità e la stampa per il primo giro inaugurale, dopodiché la stessa barca e la Libur (110 posti) saranno a disposizione dei cittadini per 4 tour gratuiti, fino ad esaurimento posti, alle 21.40, alle 22, alle 22.30 e alle 23 con imbarco dallo scalandrone sul viale Avvalorati. (ANSA).