Fa volare drone accanto a consolato Usa, turista denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Denunciato un turista che faceva volare un drone sul lungarno di Firenze accanto al consolato degli Stati Uniti d'America. Il volo è durato pochi momenti.

Appena la sicurezza che si occupa della sede diplomatica ha notato le manovre nelle vicinanze, è intervenuta e ha attivato la polizia. L'uomo, 30 anni, è un turista americano.

E' stato denunciato in questura per l'esercizio abusivo della navigazione aerea, per violazione del divieto di sorvolo sulla città e anche sanzionato per la mancanza di assicurazione, che è obbligatoria. Il fatto è accaduto alle 6, in un momento in cui ci sono poche persone in giro e la prima luce del giorno consente suggestive riprese video. (ANSA).