In Toscana casi Covid tornano sopra 4.000 e tasso sale 14%

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.134 su 29.480 test di cui 7.401 tamponi molecolari e 22.079 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,02% (57,6% sulle prime diagnosi). I dati sono stati diffusi dal presidente dlela Toscana Eugenio Giani. Era dal 15 febbraio che i contagi non superavano i 4.000 casi.

Non si ferma dunque il rialzo dei contagi e l'aumento del tasso di positività: ieri erano stati 3.172 i casi su 24.650 test e un'incidenza di nuovi positivi del 12,87% (53,3% sulle prime diagnosi). Il 15 febbraio invece si erano registrati 4.216 contagi ma su 43.440 test, con un tasso di positività del 9,71%.

(ANSA).