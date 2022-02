Ucraina: luci a monumenti Pistoia e Lucca, sit-in sindaci

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Il Comune di Lucca illuminerà di blu e giallo la Porta Elisa come segno di vicinanza al popolo ucraino mentre intanto già stasera a Pistoia saranno le logge del Palazzo comunale di Pistoia a venire illuminate con gli stessi colori della bandiera dell'Ucraina. Domani sempre a Pistoia sit-in contro la guerra in Ucraina alle 19, in piazza Duomo a Pistoia, davanti al palazzo comunale per un'iniziativa promossa dal Comune alla quale hanno aderito tutte le amministrazioni comunali del territorio pistoiese e il presidente della Provincia Luca Marmo.

A Firenze una bandiera ucraina con la scritta "No War", No alla guerra, da stamani è affissa sulla facciata della sede Cisl territoriale a Firenze, in via Carlo Del Prete, accanto a quelle dell'Italia e dell'Unione Europea. Una presa di posizione netta da parte della Cisl Firenze-Prato, che già ieri ha partecipato con le sue bandiere alla manifestazione in piazza Signoria e anche agli altri presidi sul territorio. "In questa situazione non possiamo avere dubbi", dice il segretario generale, Fabio Franchi: "La Cisl sta dalla parte di quel mondo, di quei popoli che riconoscono i diritti civili e di opinione, la libertà, la democrazia". (ANSA).