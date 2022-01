Castelnuovo Garfagnana celebra Ariosto con 'Terre Furiose'

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Si chiama 'Terre Furiose' il programma di eventi con spettacoli, mostre, giochi di ruolo e incontri che animeranno per tutto il 2022 la città di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), in occasione dei 500 anni dall'arrivo del commissario estense Ludovico Ariosto, celebre autore dell'Orlando furioso.

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, insieme a Lucca Crea, organizzatore del Lucca Comics & Games, proporrà un serie di iniziative che vanno dal fumetto al gioco, dalla narrativa fantasy al cosplay, per coinvolgere anche il publico più giovane. L'immaginario ariostesco, è stato spiegato, sarà contaminato con l'immaginario fantasy e sarà tradotto in linguaggi attuali, per creare connessioni tra passato e presente, fra epica e cultura pop, fra letteratura e media contemporanei "Ludovico Ariosto svolse nella nostra città l'incarico di Commissario Estense dal febbraio 1522 al giugno 1525 - ha ricordato Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo - Con il progetto 'Terre Furiose' intendiamo ricordare questo evento raccontando in modo inedito la figura dell'illustre commissario e più in generale il periodo storico in cui Castelnuovo fece parte del Ducato Estense. Tutto questo coinciderà, inoltre, con la conclusione dei lavori di ristrutturazione del monumento simbolo della nostra comunità: la Rocca Ariostesca, la quale, nell'ambito del progetto turistico culturale 'Cantiere Estense' promosso dal ministero della Cultura, è oggetto di un intervento di restauro e valorizzazione". Per il presidente della Toscana, Eugenio Giani, il progetto 'Terre furiose' "con la sua formula originale, che contamina i generi nella più contemporanea delle scelte stilistiche, lancia un messaggio vivo e giovane. Soprattutto destinato ai giovani che, divertendosi, potranno amare l'Ariosto, una delle più grandi personalità letterarie con la vocazione all'innovazione". (ANSA).