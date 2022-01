Si barrica casa dopo spari: figlio,'mio padre esploso colpi'

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - E' stato Gianluigi Ragoni, 44 anni, barricatosi ieri in casa insieme al padre novantenne nella loro abitazione a Torre del Lago (Lucca), a dire agli inquirenti, dopo essere stato fermato, che sarebbe stato il genitore a sparare due colpi di pistola, uno dei quali ha colpito di striscio un vigil de fuoco. Per chiarire chi in effetti tra padre e figlio abbia usato la pistola si attende l'esito dello stub, il tampone sulle mani per verificare eventuali residui da sparo, eseguito su entrambi. E' quanto riferito stamani dal questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella durante una conferenza stampa con anche squadra mobile, polizia del commissariato di Viareggio e il personale impegnato ieri nelle lunghe trattative andata avanti dal primo pomeriggio fino all'intervento in serata del reparto speciale della polizia Nocs.

Il novantenne. è stato ancora spiegato, si trova ora agli arresti domiciliari in considerazione della sua età, il figlio in carcere.