Bimbo investito da furgone ad Arezzo,conducente non si ferma

(ANSA) - AREZZO, 11 GEN - Un bambino è stato investito da un furgone lungo la regionale 71 Umbro Casentinese, le polizie municipale di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano sono al lavoro per cercare di rintracciare il mezzo che avrebbe investito il piccolo. E' accaduto, stamani, poco dopo le sette e trenta, a Olmo, alle porte di Arezzo.

Sul posto sono intervenute l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca. Attivato l'elisoccorso Pegaso. Il bambino, che ha sette anni, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Meyer di Firenze. Le ricerche sono in corso, secondo quanto si apprende sembra che il furgone si sia allontanato in direzione Cortona. (ANSA).