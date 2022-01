Fiorentina ricorda Astori, avrebbe compiuto 35 anni

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - ''Per sempre con noi''. Così la Fiorentina sui propri canali social ha ricordato Davide Astori, il suo capitano scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018, che oggi avrebbe compiuto 35 anni. Il difensore era nato il 7 gennaio 1987 a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, una data che resterà speciale per il club viola ma non solo: tanti i messaggi di 'buon compleanno' che hanno inondato il web per ricordare Astori, da Dusan Vlahovic a Federico Chiesa, da German Pezzella a Giovanni Simeone, da Leonardo Bonucci a Claudio Marchisio. Anche la Lega di Serie A gli ha dedicato un ricordo come pure il Museo Fiorentina e quello del calcio di Coverciano che conserva la sua maglia azzurra numero 13. (ANSA).