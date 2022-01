Allagamenti e alberi caduti nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 06 GEN - A causa dell'ondata di forte pioggia e vento, i vigili del fuoco del comando di Pistoia sono stati impegnati per l'intera notte in interventi dovuti al maltempo. Oltre trenta le richieste su tutta la provincia che sono pervenute alla sala operativa.

Nella serata allagamenti hanno interessato la zona di Quarrata, mentre altri interventi, soprattutto in collina, si sono resi necessari per liberare le strade da alberi abbattuti e cartelloni divelti dal vento, oltre che per la messa in sicurezza di coperture pericolanti. Nel centro di Pistoia alcuni cassonetti dei rifiuti, sempre a causa del vento, sono finiti nel torrente Brana, che attraversa la città. (ANSA).