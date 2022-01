Covid: Toscana, 64mila sms per velocizzare tracciamento

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Da domani, mercoledì 5 gennaio, circa 64mila positivi toscani (non ancora tracciati) riceveranno un sms contenente un link cui collegarsi, per comunicare il proprio stato di salute rispondendo a quattro domande. La fine dell'isolamento sarà poi comunicata in automatico tramite email.

E' quanto prevede il nuovo sistema di tracciamento automatizzato presentato oggi dalla Regione Toscana.

Per prenotare il tampone, spiega la Regione, basterà inserire il codice di riferimento della prescrizione medica sul portale 'prenota tampone' e automaticamente il sistema indicherà le opzioni di prenotazione, a seconda che il cittadino sia sintomatico o asintomatico. Per velocizzare l'esecuzione del tampone antigenico saranno messi a disposizione più canali: farmacie con percorsi preferenziali riservati alle persone con prescrizione medica; ambulatori del proprio medico o pediatra; sedi del volontariato. A breve, aggiunge la Regione, sarà emanata un'ordinanza, per disciplinare la semplificazione della fine dell'isolamento e del tracciamento e per potenziare l'offerta dei tamponi.

"Abbiamo dati da record sia per il numero di casi positivi accertati nelle ultime ore, oltre 18mila, che per quello dei tamponi processati - ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e che ci attendevamo dopo questi giorni di festa, ci porta a non abbassare la guardia e a provvedimenti organizzativi d'urgenza, adeguati alla situazione del momento". "Siamo di fronte ad una fase radicalmente nuova dell'emergenza pandemica, che va quindi affrontata con modelli nuovi e diversi rispetto a quelli usati nei mesi scorsi - ha poi spiegato l'assessore toscano al diritto alla salute, Simone Bezzini - a partire da una drastica semplificazione delle procedure che consenta di digitalizzare e automatizzare al massimo i percorsi". (ANSA).