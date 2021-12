Restauri per Volto Santo, la più antica statua lignea

(ANSA) - LUCCA, 28 DIC - Partirà all'inizio del 2022 e sarà realizzato direttamente dentro la cattedrale di San Martino a Lucca, l'intervento di restauro del Volto Santo, grande crocifisso in legno. Il restauro sarà condotto dal settore scultura lignea policroma dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e, spiega una nota, partirà dall'estrazione della statua dal tempietto in cui è custodita per trasferirla in un laboratorio che sarà appositamente allestito nel transetto della Cattedrale, evitando che il sacro Crocifisso lasci San Martino.

L'operazione consentirà di esporre l'opera al pubblico con cadenza regolare nel corso dei lavori. Questo Cristo solennemente abbigliato e posto sulla croce è considerato un'immagine 'acheropita', ovvero, letteralmente "non fatta da mano" e quindi realizzata per diretto intervento divino. Di qui la celebrità, diffusa in tutta Europa, di questa statua lignea che, sebbene a lungo ritenuta copia del 12/o o 13/o secolo di un'originale, è stata recentemente datata, mediante un'indagine conoscitiva con il Carbonio-14, agli ultimi decenni dell'ottavo - inizio del nono secolo, individuandola dunque come la più antica statua lignea del mondo occidentale. Le recenti indagini diagnostiche, però, hanno anche rilevato pericolosi fenomeni di distacco della pellicola pittorica e, quindi, evidenziato la necessità di un intervento di restauro fondamentale anche per acquisire nuove informazioni sull'opera, ma anche funzionale a determinare i parametri microclimatici ambientali ideali per la conservazione ottimale della scultura. L'intervento dell'Opificio di Firenze sarà a titolo gratuito, mentre le spese necessarie saranno sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. (ANSA).