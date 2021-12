7 percorsi in 7 giorni su portale strade di Siena

(ANSA) - SIENA, 07 DIC - Dai cipressi della Valdorcia al Chianti, dalla 'via del Gladiatore' alle Crete Senesi, dalle terme di Bagno Vignoni fino alle biancane di Leonina passando per la Certosa di Pontignano. Sono gli scenari dei '7 percorsi in 7 giorni', gli itinerari ad anello percorribili a piedi o in bicicletta (lunghezza dai 6 ai 15 km) che vanno ad arricchire l'offerta di www.stradedisiena.it , il portale dedicato al cicloturismo e al turismo outdoor in generale, nato nell'ambito della gestione associata Terre di Siena Slow che interessa trentadue comuni della provincia con Siena capofila. I percorsi sono stati progettati da Assohotel Confesercenti e Federalberghi ConfCommercio Siena e provincia e sono percorribili in una settimana di soggiorno nel senese. "Con questa ulteriore sezione implementiamo il portale Strade di Siena con percorsi di turismo attivo che valorizzano il territorio e la permanenza su esso, uno fra gli obiettivi che si prefigge l'amministrazione comunale di Siena come capofila del progetto e delle Terre di Siena slow" ha sottolineato l'assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli durante la presentazione. "Ci siamo approcciati a questo progetto con la precisa volontà di rispondere alle esigenze degli appassionati della vacanza eco-sostenibile e rilassante sui nostri territori, un settore di grande sviluppo e di grande interesse per tutti gli associati e che ha trovato nel portale Strade di Siena la giusta collocazione per la sua promozione" hanno sottolineato il presidente provinciale di Assohotel Confesercenti Siena Andrea Ginestrini e il presidente provinciale Federalberghi ConfCommercio Siena Rossella Lezzi.

