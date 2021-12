In Toscana altri 669 casi Covid, tasso positivi risale

(ANSA) - FIRENZE, 05 DIC - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 sono sono 669 su 31.887 test di cui 9.682 tamponi molecolari e 22.205 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,10% (8,0% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani che spiega anche che "i posti letti occupati in terapia intensiva rimangono stabili rispetto a ieri a 49 (8,60% l'indice di saturazione). In area Covid non TI i ricoveri sono 250, +4 rispetto a ieri (4,97% l'indice di saturazione)".

Riguardo ai contagi, rispetto a ieri sono in calo a fronte di un numero inferiore di tamponi, con un tasso di positività in risalita: nel precedente report i contagi erano stati 677 su 35.186 test e con un'incidenza di nuovi positivi dell'1,92% (6,6% sulle prime diagnosi). (ANSA).