Perrino cala il bis, Open Italia disabili è ancora suo

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - E' ancora Tommaso Perrino il campione dell'Open d'Italia disabili Sanofi Genzyme di golf. Al Royal Park I Roveri (par 72) di Fiano (Torino), il livornese bissa il successo del 2019 (nel 2020 la competizione non s'è giocata per Covid) e festeggia un'altra impresa nella tappa tricolore dell'European disabled golf association (Edga). Con un totale di 148 (75 73, +4) colpi il toscano ha superato l'irlandese Cian Arthurs, secondo con 152 (+8), e il francese Hassan Chakboub, 3/o con 160 (+16). Perrino ha conquistato anche il Campionato italiano disabili.

"E' un successo importante, che mi riempie di soddisfazione e spinge a fare sempre di più. Questo universo sta crescendo, si parla per il futuro di un'associazione professionistica disabili e spero che questo progetto possa presto realizzarsi. Anche a livello nazionale i progressi fatti sono enormi grazie all'impegno della Federgolf. Invito tutti a provare questo sport che va oltre le barriere". Questa la gioia di Perrino che nel circolo piemontese della famiglia Agnelli ha rispettato i pronostici. E c'è la speranza è che il golf "possa essere incluso tra gli sport paralimpici nel 2028 a Los Angeles", come detto nella cerimonia di premiazione dalla presidente della Federazione sport invernali paralimpici e vicepresidente del Cip, Tiziana Nasi, presente anche il membro esecutivo del Cio, Ivo Ferriani, membro del Cio e membro esecutivo Cio. (ANSA).