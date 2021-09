Incendiati 5 scuolabus nel Pisano, indagini

(ANSA) - PISA, 26 SET - Cinque scuolabus sono stati dati alle fiamme la scorsa notte a Pontasserchio, alle porte di Pisa. Tre veicoli sono andati completamente distrutti e altri due gravemente danneggiati. Tutti i 14 pulmini custoditi nel deposito hanno avuto le porte forzate e alcuni documenti sono stati rubati. Sull'episodio indaga la polizia. "Condanniamo - affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore all'istruzione Lara Ceccarelli su Fb - con forza il gesto presumibilmente doloso compiuto da ignoti nel parcheggio di fronte al Parco della Pace di Pontasserchio: dei 14 scuolabus presenti, tre sono stati completamente distrutti, due danneggiati parzialmente.

Tutti i mezzi sono stati forzati e da alcuni sono stati rubati i documenti. La polizia municipale ha già messo a disposizione degli investigatori le immagini di videosorveglianza. Siamo al lavoro con la ditta incaricata del servizio, la B&b di Pietrasanta, per garantire il regolare svolgimento del trasporto scolastico. Un danno del genere è ancora più pesante in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui il valore sociale di questo servizio è sempre più importante". (ANSA).