Infrastrutture: aperta nuova terza corsia A1 a Firenze Sud

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Aperta stamani al traffico sull'autostrada del Sole A/1, e già transitata dai veicoli, la nuova terza corsia nel tratto fra i caselli di Firenze Sud e Incisa. Il nuovo tratto è diventato percorribile per la prima volta dalle 6. Si tratta di un nuovo tracciato che si estende per 5 km di lunghezza con piattaforma complessiva di 15 metri di larghezza. E' costituito, sia in direzione nord sia in direzione sud, da tre corsie di marcia più una corsia di emergenza. Questo progetto di Autostrade per l'Italia comprende anche la costruzione di una galleria artificiale fonoassorbente 'Antella' e il potenziamento del già esistente viadotto 'Ema'. Cerimonia di inaugurazione nella mattina con il presidente e l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, rispettivamente Giuliano Mari e Roberto Tomasi, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli (Firenze) Francesco Casini, la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini.

. (ANSA).