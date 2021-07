Covid, in Toscana altri 87 casi e un decesso

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - Sono 87, età media 35 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 66 anni. I positivi oggi sono 1501, -1,8% rispetto a ieri e i ricoverati sono 81 (-4), di cui 15 in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 244.948 i casi di positività al Coronavirus e 6.889 i deceduti. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 236.558 (96,6% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 5.050 tamponi molecolari e 1.915 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,2% è risultato positivo. Sono invece 4.662 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,9% è risultato positivo. Rispetto a ieri sono in crescita i nuovi positivi (erano 63), a fronte di un minor numero di test (erano 9.860), mentre aumenta il tasso di positività (era lo 0,6%). Complessivamente, 1.420 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-23).

Sono 7.552 (-313) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 3.367.830 vaccinazioni, 29.270 in più rispetto a ieri (+0,9%). (ANSA).