Lirica e reading al Magnetic Opera festival dell'Elba

(ANSA) - ISOLA D'ELBA (LIVORNO), 17 GIU - I Carmina Burana, due opere liriche ("L'Elisir d'amore" di Donizetti e la "Norma" di Bellini) e un reading con Peppe Servillo sono tra gli appuntamenti che segnano il ritorno del Magnetic Opera Festival organizzato dall'Associazione Maggyart all'Isola d'Elba, dal 4 al 21 luglio. Giunto alla settima edizione, l'evento proporrà grandi momenti di musica classica, con nove spettacoli ambientati in scenari davvero suggestivi dell'Isola: piazza Matteotti a Porto Azzurro, affacciata sul mare, la Torre della Linguella a Portoferraio e la piazzetta di Capoliveri. Il momento clou del Festival sarà l'8 luglio con la potente esecuzione di Carmina Burana di Carl Orff, uno dei più popolari pezzi di musica classica del mondo, ma ci saranno anche due reading musicali (il 12 luglio con Peppe Servillo e il Pathos Ensemble; il 18 luglio con Federico Maria Sardelli e "L'affare Vivaldi) e due serate dedicate all'opera lirica, sempre la più amata, con "L'elisir d'amore" di Gaetano Donizetti (15 luglio) e la "Norma" di Vincenzo Bellini (21 luglio. In programma anche alcuni matinée gratuiti, per aprire la giornata con raffinate atmosfere musicali. (ANSA).