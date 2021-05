A Casa Bruschi ponte con storia di Merce Cunningham in video

(ANSA) - AREZZO, 30 MAG - L'arte contemporanea torna a Casa Bruschi di Arezzo coi video del rivoluzionario ballerino e coreografo Merce Cunningham, in occasione della mostra 'American Art 1961-2001' a Palazzo Strozzi di Firenze di cui è evento fuori-mostra. Così, spiega una nota, la Fondazione Ivan Bruschi ad Arezzo prosegue a collaborare con la Fondazione Palazzo Strozzi e apre al dialogo con l'arte moderna e contemporanea.

'Merce Cunningham, il coreografo che lavorò con Andy Warhol' è il titolo del percorso-video che a partire dal 29 maggio e fino al 29 agosto sarà visibile alla Casa Museo Bruschi come 'fuorimostra' della grande esposizione "American Art 1961-2001" organizzata a Palazzo Strozzi.

Tutti i visitatori della Casa Museo Bruschi, senza costo aggiuntivo rispetto al consueto biglietto, potranno assistere alla proiezione di lavori del rivoluzionario ballerino e coreografo Merce Cunningham, 'Walkaround Time' del 1973 e 'Story' del 1964, ambedue provenienti dal Walker Art Center di Minneapolis. Cunningham ha trasformato la danza nel Novecento ed è stato uno dei primi artisti interdisciplinari e aperti a collaborazioni, uno dei modelli di maggior successo per un'arte realmente intermediale. "La Casa Museo anche in questo particolare momento ha dimostrato vitalità e versatilità - dichiara Renzo Parisotto, presidente della Fondazione Bruschi - da un lato con l'eccellenza museale che da sempre la caratterizza anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e dall'altro nel cogliere prontamente tutte le diverse aspettative del pubblico verso forme di arte, di cultura e più in generale di espressione che la società apprezza". (ANSA).