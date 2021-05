Vaccini, su portale Toscana ancora 10mila Pfizer per 65-69enni

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - "Ancora 10mila Pfizer disponibile per i 65-69enni". Lo scrive il presidente della Toscana, Eugenio Giani, su Telegram.

La finestra per i nati tra il 1952 e il 1956 è stata aperta mercoledì mattina con oltre 100mila dosi (tra J&J e Pfizer) che ora sono in via di esaurimento. "Le riserve - scrive ancora Giani - possono prenotarsi direttamente in un centro vaccinale con maggiore disponibilità senza doversi cancellare, il portale è aperto". (ANSA).