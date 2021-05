Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - La Toscana, confermata in zona gialla anche per la prossima settimana, fa partire da oggi il via alle prenotazioni per la fascia di età 63-64 anni, con vaccinazioni programmate da lunedì 10 a domenica 16 maggio, mentre per gli over 50, spiega il governatore Eugenio Giani, "in osservanza della circolare del commissario per l'emergenza Figliuolo, con molti colleghi presidenti ci stiamo confrontando per partire tutti insieme: una data possibile potrebbe essere il 13 maggio".

Riguardo sempre alle prenotazioni, per ovviare ai problemi lamentai dagli utenti sul portale, la Regione sta per installare sullo stesso un 'sala d'attesa virtuale' in cui farli attendere e così alleggerire il traffico. La 'waiting room' informa i visitatori sul numero di persone già in fila, sull'attesa stimata e sull'avanzamento della coda.

Per l'andamento in Toscana della pandemia si registrano 715 casi e 11 decessi in più rispetto a ieri. Eseguiti 12.716 tamponi molecolari e 14.347 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,6% è risultato positivo. Deciso calo dei ricoverati che scendono sotto 1.400: oggi sono per la precisione 1.366, 49 in meno rispetto a ieri, di cui 220 in terapia intensiva, 5 in meno. (ANSA).