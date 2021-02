Giù da terrazzino primo piano, ferito bimbo di 3 anni

(ANSA) - PISA, 28 FEB - Un bambino di tre anni, che si è sporto troppo da un terrazzino posto al primo piano, è caduto a terra ed è stato portato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo a Santa Croce sull'Arno (Pisa). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la famiglia del piccolo, di origine nordafricana, non si sarebbe accorta che il bambino stesse sporgendosi dal terrazzino. Il bimbo, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita e rimane nel reparto di osservazione breve del Meyer. (ANSA).