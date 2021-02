100 anni fa nasceva Piazzolla, evento a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Per celebrare i 100 anni dalla nascita del musicista Astor Piazzolla arriva anche in Italia la biografia del celebre musicista scritta da María Susana Azzi, già edita in inglese, spagnolo, polacco, giapponese. La presentazione dell'edizione italiana del libro, 'Astor Piazzolla. Una vita per la musica' (Sillabe), è in programma in anteprima giovedì 11 marzo, il giorno del compleanno di Piazzolla, al Conservatorio Cherubini di Firenze che ospita l'evento dal titolo '1921-2021. Piazzolla, il rivoluzionario del tango'.

L'iniziativa andrà in onda in streaming alle 21. In programma anche la performance del Quintetto italiano di fisarmoniche e gli interventi online dall'Argentina, moderati dalla giornalista Elisabetta Piqué, corrispondente de La Naciòn, di María Susana Azzi e di Daniel Piazzolla, figlio del maestro. Nato l'11 marzo 1921 a Mar de Plata, Piazzolla, che è stato compositore, arrangiatore, regista ed esecutore (bandoneonista), aveva origini italiane, con i nonni materni orinari della Toscana e quelli paterni della Puglia. (ANSA).