Viareggio, varato nuovo pattugliatore Guardia di finanza

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 26 GEN - Il comandante generale della Guardia di finanza, generale Giuseppe Zafarana, ha partecipato stamani al porto di Viareggio (Lucca) al varo del nuovo pattugliatore veloce di 44 metri delle Fiamme gialle 'Tenente Petrucci', intitolato al militare morto nell'attentato di Malga Sasso (Bolzano) il 9 settembre 1966, unitamente ad altri due finanzieri.

Il pattugliatore è stato realizzato dal cantiere Effebì Overmarine di Carrara - Avenza (Massa Carrara), secondo un innovativo progetto sviluppato in collaborazione con la Guardia di finanza che, "grazie a questa nuova unità navale, sarà in grado di integrare il proprio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e migliorare il contributo nelle operazioni di cooperazione internazionale sotto l'egida dell'European Border and Coast Guard Agency - Frontex, nel cui ambito il Corpo ricopre il ruolo esclusivo del coordinamento tattico". Il Petrucci è la prima unità "di una nuova e modernissima classe la cui realizzazione è cofinanziata dall'Unione europea nell'ambito del Fondo sicurezza interna". Come sottolineato dal comandante generale, è il primo di una serie complessiva di 7 mezzi "che andranno a consolidare la presenza istituzionale in mare ed in particolare il dispositivo di proiezione destinato ad operare nell'ambito della collaborazione internazionale". (ANSA).