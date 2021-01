Coronavirus: altri 14 decessi in Toscana,nuovo calo ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - La Toscana registra altri 14 decessi tra i pazienti malati di Covid: si tratta di 8 uomini e 6 donne, con un'età media di 78 anni, che portano a 3.930 il numero complessivo dei morti da inizio pandemia. Sono invece in totale 126.564 i contagiati in Toscana da inizio pandemia: 424 i nuovi casi, età media 48 anni, a fronte di 9.247: il tasso di positività delle ultime 24 ore è pari al 4,6%, in calo rispetto a ieri quando era del 4.9. In calo anche i ricoverati, già diminuiti nel report di ieri: oggi sono complessivamente 855, 23 in meno, con 132 in terapia intensiva (8 in meno rispetto)5,7%).

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 113.949 (90% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.685, -1,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 7.830 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (118 in meno rispetto a ieri, meno 1,5%). Sono 12.017 (120 in più rispetto a ieri, più 1%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).