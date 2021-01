Pirati strada:64enne travolto e ucciso da auto nel Livornese

(ANSA) - CECINA, 03 GEN - Un uomo di 64 anni del Livornese è stato investito e ucciso da un'auto 'pirata' intorno alle 19 mentre attraversava sulle strisce il viale della Repubblica, la strada principale che collega Cecina (Livorno) e Marina di Cecina (Livorno).

Il conducente dell'auto che viaggiava a forte velocità, fanno sapere gli investigatori, non si sarebbe fermato per soccorrere l'uomo che è deceduto sul colpo ed è stato sbalzato a diversi metri dall'impatto in un fosso, ma è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia municipale e, secondo quanto riferito dai carabinieri che hanno subito avviato le ricerche per cercare di rintracciare il mezzo, si tratterebbe di un auto di colore bianco. (ANSA).