Scontro frontale tra autobus e furgone, un ferito grave

(ANSA) - POPPI (AREZZO), 29 OTT - Un 26enne è rimasto gravemente ferito in uno scontro frontale frontale avvenuto questa mattina alle 6.10 tra un autobus di linea, vuoto al momento dell'incidente, e un furgone, lungo la statale 70 della Consuma, nel comune di Poppi (Arezzo). Ad avere la peggio il conducente del furgone che è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso al policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso. Illeso l'autista dell'autobus.

Ancora da accertare le cause dello scontro frontale sulle quali lavorano i carabinieri. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il 26enne dall'abitacolo distrutto del furgone. (ANSA).