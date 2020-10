Maltempo, codice giallo per temporali su Arcipelago

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - Codice giallo per temporali forti dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, sabato 17 ottobre, limitatamente all'Arcipelago toscano. Lo ha emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale.

Una circolazione depressionaria in via di esaurimento interessa ancora l'Italia centrale, con piogge residue attese sui rilievi e sulla costa della Toscana. Oggi, venerdì 16 ottobre, attese locali precipitazioni sulle zone interne, in particolare sui rilievi meridionali e di nord ovest. Nella prima parte di domani, sabato 17, possibili temporali in Arcipelago, localmente di forte intensità. Fenomeni isolati e di difficile localizzazione. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. Altrove (costa e rilievi dell'interno) possibilità di locali rovesci. (ANSA).