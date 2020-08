In arrivo pioggia, codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 02 AGO - Dopo il grande caldo di questi giorni -oggi a Firenze è ancora caldo da bollino rosso - tempo in peggioramento anche in Toscana dove la protezione civile ha pure emesso un codice giallo per pioggia e temporali per domani 3 agosto, dalle 4 alle 20. Ad essere interessate soprattutto le zone settentrionali della Regione per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica.

Le precipitazioni, si spiega dalla Regione, saranno più frequenti sul nord-ovest, nelle province di Massa Carrara e Lucca, mentre risulteranno più sparse sul resto delle zone settentrionali. Isolati rovesci o temporali potranno interessare anche le zone centro-meridionali dal pomeriggio, ma in queste zone comunque la probabilità di fenomeni sarà medio-bassa.

