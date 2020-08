Calcio: Fiorentina;Iachini, affezionato a Firenze e a maglia

(ANSA) - FIRENZE, 01 AGO - Contro la Spal, fischio d'inizio alle ore 18 domani a Ferrara, la Fiorentina giocherà la sua ultima partita di questo campionato ma non sarà l'ultima per l'allenatore Beppe Iachini che in settimana è stato confermato alla guida della squadra viola anche per la stagione 2020-2021.

"Sono molto affezionato alla Fiorentina, a Firenze e a questa maglia e la conferma è motivo di soddisfazione e gioia", ha detto il tecnico a Violachannel.tv.

"Ringrazio il presidente Commisso, Joe Barone, Daniele Pradè e i loro collaboratori per la fiducia che hanno riposto in me - ha continuato - ed è chiaro che abbiamo molto da fare, a partire da questa partita con cui portiamo avanti un percorso iniziato a gennaio. Le ambizioni le detterà la società, per ora chiudiamo la stagione a testa alta". Un futuro che sarà analizzato, progettato e concretizzato nei prossimi giorni mentre il presente, appunto, è la gara contro la Spal: "Voglio vedere la squadra concentrata e che faccia il massimo fino all'ultimo minuto - ha ripreso il mister -. Se farò qualche esperimento sarà per valutare qualche altro ragazzo, vediamo domani mattina con i recuperi di tutti visto che si gioca ogni tre giorni".

Iachini poi analizza brevemente la stagione dei suoi: "C'è soddisfazione per aver visto crescere un gruppo di ragazzi, che hanno lavorato con disponibilità e che sono migliorati sotto il punto di vista della tattica individuale. Certo è che il coronavirus non ci ha aiutato con le problematiche che abbiamo avuto però i ragazzi hanno continuato a lavorare e a credere in quello che facevamo - ha concluso il tecnico -. Siamo la migliore difesa dopo il lockdown ma dobbiamo migliorare in attacco dove non sappiamo leggere al meglio l'ultimo passaggio".

Intanto l'allenatore viola, per la sfida di domani, recupererà gli infortunati Dragowski e Benassi ma dovrà rinunciare a Ribery, che non ha recuperato la miglior condizione dopo le ultime sfide, a Castrovilli, operato nei giorni scorsi al naso e allo squalificato Ghezzal. (ANSA).