Uffizi: mostra virtuale su emozioni umane scolpite in marmi

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Una selezione di suggestive immagini che ritraggono alcuni fra i più celebri marmi delle Gallerie degli Uffizi per accompagnare il navigatore in un viaggio attraverso emozioni e sentimenti: paura, tristezza, rabbia, solitudine, gioia, amore, amicizia, fratellanza. E' quanto propone il museo fiorentino con la mostra virtuale dal titolo 'Rinascenza. Itinerario di emozioni e sentimenti attraverso la statuaria antica delle Gallerie degli Uffizi'. Le immagini sono accompagnate dal commento di un brano greco o latino, in modo che sia l'Antichità stessa a dialogare con il presente, attraverso le sue parole e le sue forme.

"La riscoperta e la comprensione dello straordinario patrimonio di arte classica delle Gallerie degli Uffizi - sottolinea il direttore Eike Schmidt - può avvenire in molti modi. Quello che abbiamo scelto per questa ipervisione nasce dalla volontà di attualizzare il messaggio di questi marmi millenari. Recuperare il loro messaggio primario significa, infatti, condividere con queste sculture valori eterni che ce le fanno sentire nostre compagne della vita quotidiana". "Reduci da un lungo periodo in cui i nostri affetti sono stati messi così duramente alla prova - dice la curatrice Lorenza Camin - è forse motivo d'ispirazione ritrovare gli stessi sentimenti incarnati, in modo spontaneo e coinvolgente, in sculture create migliaia di anni fa". (ANSA).