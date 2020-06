Airbnb lancia la vacanza in stile Decameron

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Una storica villa in pietra immersa nella campagna toscana, dieci amici e, al posto delle novelle, 10 esperienze online per viaggiare, virtualmente, in tutto il mondo. Nell'estate del distanziamento sociale dovuto al Covid Airbnb si ispira al Decameron per lanciare un progetto dedicato ai Millennials. Così, 700 anni dopo, la storia immortale del Boccaccio diventa un modo non più per fuggire, ma per ritrovarsi: dal 22 al 31 agosto 2020 infatti, un ospite e nove amici potranno recuperare i mesi passati separati a causa del lockdown, godendosi l'estate all'interno della dimora La Selva Giardino del Belvedere, costruita nel Settecento nel mezzo di un parco di diciotto ettari, tra ulivi e boschi di querce.

Per aggiudicarsi la possibilità di vivere il Decameron di Airbnb, i candidati dovranno scrivere un racconto breve sulla storia di amicizia che li lega al proprio gruppo di amici, spiegando cosa significherebbe per loro rivivere il Decameron ai giorni nostri. Una giuria selezionerà il racconto più creativo e originale, il cui autore sarà invitato, con i propri amici, a prendere parte al soggiorno. Le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito www.airbnb.com/decameron entro le ore 23:59 di mercoledì 15 luglio luglio 2020. (ANSA).