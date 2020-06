Covid, Toscana, 10 casi e 5 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - In Toscana sono 10.117 i casi di positività al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri e cresciuti rispetto ai 3 del giorno precedente. Si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne, con un'età media di 83,6 anni.

Complessivamente sono 1.053 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. I guariti crescono del 1,0% e raggiungono quota 8.053 (79,6% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 257.178, 3.333 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.166. Gli attualmente positivi sono oggi 1.011, -6,6% rispetto a ieri.