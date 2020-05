Coronavirus: 12 nuovi casi in Toscana, 6 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - In Toscana sono 10.100 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri quando ne erano stati registrati solo 2 in più: 4 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 1,2% e raggiungono quota 7.897 (il 78,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 249.441, 3.389 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.243. Gli attualmente positivi sono oggi 1.166, -7,1% rispetto a ieri. Si registrano purtroppo 6 nuovi decessi - 5 uomini e 1 donna, con un'età media di 83,3 anni - che portano a 1.0 I guariti crescono del 1,2% e raggiungono quota 7.897l numero complessivo dei morti da inizio epidemia.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 271 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 385 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 538 casi x100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 343, la più bassa Siena con 164. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 27,8 x100.000 residenti contro il 55,1 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (74,4 x100.000), Firenze (37,8 x100.000) e Lucca (34,8 x100.000), il più basso a Grosseto (9,5 x100.000).

Complessivamente sono 1.033 i positivi in isolamento a casa mentre altre 6.312 persone sono anch'esse isolate perchì contatti di contagiati. Si riducono ancora le persone ricoverate: sono complessivamente 133 di cui 27 in terapia intensiva. Tra le persone guarite 1.157 lo sono clinicamente, 6.740 a tutti gli effetti. (ANSA).