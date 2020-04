Toscana: superati 9.000 casi,18 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - Superano quota 9.000 i casi in Toscana di coronavirus, in particolari con i nuovi 138 contagiati , in aumento rispetto ai giorni precedenti, si arriva a 9.015: la crescita è dell'1,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Ma crescono anche i guariti, più 5,3%, che raggiungono quota 2109. Si registrano purtroppo altri 18 decessi - 11 uomini e 7 donne con un'età media di 78,7 anni - che sono in totale 760 dall'inizio dell'epidemia. In totale eseguiti 125.495 test, 4.159 in più rispetto a ieri, analizzati oggi 5.195. Questi i dati forniti dalla Regione secondo la quale "il recupero nell'analisi di oltre 1000 tamponi effettuati nei giorni precedenti, fermi nei laboratori per assenza di reagenti, ha influenzato l'aumento dei nuovi casi".

La Toscana si conferma al 10/o posto in Italia come numerosità di casi con 242 casi per 100.000 abitanti. Le province con il tasso più alto sono Massa-Carrara (501 casi per 100.000 abitanti), Lucca (321) e Firenze (289), la più bassa Livorno (150).