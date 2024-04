Binaghi: "Sinner non ha limiti, è il giocatore più forte mai avuto dall'Italia"

"Sinner al numero 1 della classifica Atp? Non e' problema di numero 1, di Wimbledon, di Finals, di Internazionali d'Italia. Semplicemente oggi Sinner non ha limiti". Lo dice il presidente della Fip, Angelo Binaghi, dopo la vittoria dell'azzurro a Miami e il sorpasso ad Alcaraz per arrivare al n.2 del mondo.

"Non ce li ha - aggiunge Binaghi al telefono con l'ANSA - perche' e' il giocatore piu' forte del mondo, ha 22 anni, ha un grande team ma soprattutto perche' ha la testa sulle spalle. Non si e' montato e non si montera' la testa, conosce solo il lavoro. Non ci sara' nessuno che gli fara' perdere la testa".



"Il suo team stara' molto attento alla programmazione - spiega poi Binaghi - vincere sempre significa moltiplicare la fatica rispetto a un circuito che e' oltremodo faticoso. Bisogna cercare di puntare sugli appuntamenti principali lasciando quelli meno importanti, cercando di preservare il fisico di un ragazzo che dara' all'Italia grandi soddisfazioni per almeno altri 10 anni".



Quanto al 'sorpasso' su Pietrangeli come miglior giocatore italiano di tutti i tempi per la classifica mondiale, "credo - la conclusione di Binaghi - che non ci sia piu' alcun dubbio, fino a qualche settimana fa c'erano i se e i ma: Sinner e' il piu' grande giocatore che l'Italia abbia mai avuto nella sua lunga storia. Credo che Pietrangeli, che deteneva questo titolo, sia contento con me perche' lui insieme a noi ha ricostruito il tennis italiano e ha consentito che talenti come Sinner sbocciassero e non si perdessero come succedeva anni fa"