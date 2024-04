A lunga distanza, il nuovo trend per lo sport

ANSA - di Alessandra Magliaro.

Tra Ironman, gare di ultra trail e gran fondo ciclistiche da vivere magari in mountain bike, lo sport praticato in Italia, da vivere in mezzo alla natura, è un fenomeno in forte crescita. Siamo una società sempre più sedentaria, ma c'è una minoranza che fa sempre più spesso cose 'estreme' che poi estreme forse non sono... Basta avere passione e determinazione. L'endurance (lo sport di lunga distanza) è in un vero boom ed è ormai strettamente imparentato con il turismo più che con lo sport professionistico. E in Italia cresce perché prima e dopo aver gareggiato gli atleti amatoriali si godono vini, piatti e territori unici.