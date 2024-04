La foto dell’economia, la disfida tra Pil e Bes

ANSA - di Corrado Chiominto.

Il Pil, il prodotto interno lordo, e il Bes, il benessere equo e sostenibile, sono due modi di misurare lo stato della nostra economia. Il primo è un indicatore decisamente sintetico, basato sullo scambio monetario, e non è in grado di fotografare la complessità di un'economia e nemmeno il divario all'interno di una società. Il Bes è invece basato su tantissimi parametri, scatta invece una foto con troppi dettagli che rischiano di disorientale e far perdere una visione d'insieme. Il podcast di Ansa Voice EconoMIA vi racconta pregi e difetti dei due indicatori e, passando da Trilussa a Kennedy, vi fornirà qualche strumento per comprendere meglio i dati che troviamo nei titoli dei giornali e sui quali si confrontano le forze politiche. Ps. i dati riportati non sono esempi. Ma i dati reali dell'ultimo rapporto Bes.