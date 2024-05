1 maggio: Parigi, 7 poliziotti feriti da ordigno esplosivo

Sette poliziotti sono rimasti feriti e poi ricoverati in ospedale in codice giallo per l'esplosione di un ordigno artigianale che è stato lanciato contro di loro durante la manifestazione del 1 maggio a Parigi.

Lo hanno detto fonti della prefettura parigina alla tv BFM.

I fatti sono avvenuti verso le 16 quando era nel pieno il corteo da République a Nation al quale - secondo il sindacato CGT - partecipavano 50.000 persone ma stando al conteggio della polizia 18.000.

Alcune tensioni, con tafferugli e cariche della polizia, sono state registrate subito dopo la partenza della manifestazione, che ha visto il fermo di una trentina di persone. Molto numerose le bandiere palestinesi e gli slogan contro Israele, presente un folto gruppo di manifestanti contro i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che cominceranno il 26 luglio. Questi ultimi hanno anche dato fuoco a una riproduzione dei 5 anelli, simbolo delle Olimpiadi.

Il sindacato parla di oltre 200.000 manifestanti in tutto il paese, ma la mobilitazione è stata molto inferiore all'anno scorso, quando si era in piena battaglia contro la riforma delle pensioni (oltre 2 milioni sempre secondo il sindacato).

A Marsiglia i manifestanti sono stati 3.000 per la polizia (8.000 per il sindacato), a Rennes poco più di un migliaio, a Nantes 3.500, a Lione - dove si sono registrati incidenti e oltre 20 fermi - 6.500.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA