Von der Leyen, 'amici di Putin vogliono distruggere l'Ue

"Gli amici di Putin qui in Europa stanno cercando di riscrivere la nostra storia e di sabotare il nostro futuro, come populisti o demagoghi, che si tratti dell'AfD in Germania o del Rassemblement National in Francia, di Konfederacia in Polonia o altri: i nomi possono essere diversi ma il loro obiettivo è lo stesso, calpestano i nostri valori e vogliono distruggere la nostra Europa. Non permetteremo mai che accada". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lanciando la sua campagna come Sptizenkandidat del Partito popolare europeo (Ppe) al congresso di Nea Demokratia ad Atene.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA