Gli Stati Uniti e il Qatar hanno raggiunto un accordo affinché l'Iran non abbia accesso ai 6 miliardi di dollari sbloccati nell'ambito dell'intesa per il rilascio di cinque prigionieri americani. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. La decisione di non consentire l'accesso arriva dopo l'attacco di Hamas in Israele.





