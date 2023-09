All'erario 5,6 miliardi ma per il bonus benzina solo 104 milioni

(Ripetizione con testo corretto alla sesta riga) Il governo varerà lunedì prossimo il bonus benzina: si tratterebbe secondo le anticipazioni di 80 euro (in tutto 104 milioni) che andrebbero alle famiglie meno abbienti. Se la misura fosse confermata - calcola il Codacons - si tratterebbe di far tornare ai cittadini lo 0,7% dei 14,7 miliardi di euro costati agli italiani in termini di maggiori tra effetti diretti e indiretti. Da maggio i prezzi hanno subito una escalation costante al punto che oggi la benzina registra un incremento del +10,5% su 4 mesi fa. All'erario sono andati in più 5,6 miliardi incassati tra accise e Iva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA