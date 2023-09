Ue alla Cina, 'garantire concorrenza equa nel digitale'

L'Unione europea ha esortato la Cina "a garantire un contesto imprenditoriale equo e basato sulla reciprocità nel settore" e "ha espresso preoccupazione per le difficoltà incontrate dalle imprese europee in Cina nell'utilizzare i propri dati industriali". Lo rende la Commissione Ue in una nota al termine del secondo dialogo digitale ad alto livello Ue-Cina ospitato a Pechino.

Al centro dei colloqui, "questioni chiave" come "le piattaforme digitali, la regolamentazione dei dati, l'intelligenza artificiale, la ricerca e l'innovazione, il flusso transfrontaliero di dati industriali e la sicurezza dei prodotti venduti online".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA