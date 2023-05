Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,83%)

(ANSA) - TOKYO, 31 MAG - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in calo, ritracciando dai minimi in 33 anni, in scia alla chiusura mista degli indici azionari statunitensi, in attesa di un accordo al Congresso Usa per l'innalzamento del tetto sul debito. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,83% a quota 31.066,858, con una perdita di 261 punti.

Sul mercato valutario lo yen tratta a 139,80 sul dollaro, e poco sopra 150 sull'euro. (ANSA).