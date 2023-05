Prigozhin evoca il rischio di una rivoluzione in Russia

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Una nuova "rivoluzione potrebbe scuotere la Russia se il suo balbettante sforzo bellico in Ucraina continua", ha detto il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin in un'intervista a Konstantin Dolgov, blogger filo-russo. Prigozhin si è appellato a Putin affinché dichiari "una legge marziale e una nuova ondata di mobilitazione". E ha avvertito che se le perdite russe continuano ad aumentare, "tutto questo può finire in una rivoluzione, proprio come nel 1917. I soldati si alzeranno e poi i loro cari si alzeranno. È sbagliato pensare che ce ne siano centinaia, ce ne sono già decine di migliaia, parenti di coloro che sono stati uccisi".

(ANSA).