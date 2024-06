Auditi da Fontana 12 deputati sulla rissa alla Camera

É in corso l'ufficio di Presidenza della Camera presieduto da Lorenzo Fontana. I componenti dell'ufficio, insieme ai questori, stanno visionando le immagini di quanto avvenuto ieri in Aula. Sono convocati a vario titolo per essere auditi in relazione agli episodi di ieri i deputati: Igor Iezzi, Domenico Furgiuele e Stefano Candiani della Lega; Leonardo Donno del M5s; Enzo Amich, Gerolamo Cangiano e Federico Mollicone di FdI; Vincenzo Amendola, Andrea Gnassi, Arturo Scotto, Claudio Michele Stefanazzi e Nicola Stumpo del Pd.





