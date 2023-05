(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il Genoa è promosso in Serie A grazie alla vittorie 2-1 contro l'Ascoli e al contemporaneo pari 1-1 del Bari a Modena con due giornate d'anticipo. A segno per i liguri Bani (16') e Badelj (63'). Marchigiani in gol con Marsura (68').

Ad assistere al match anche il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata. (ANSA).