Concerto Primo Maggio si apre ricordando Lorenzo Parelli

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Il concertone del Primo Maggio a Roma prende il via con il ricordo di Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel gennaio 2022 durante l'alternanza scuola-lavoro. A ricordarlo una commossa Ambra, citando l'articolo 4 della Costituzione Italiana. "Lorenzo muore nella prima sillaba della parola futuro, perché ad avere un lavoro non ci arriverà mai, morto durante l'orario scolastico e questo nemmeno la costituzione poteva prevederlo. Paga con la vita, senza anocra essere stato pagato da nessuno. Siamo su questo palco per consegnarvi qualcosa di importante: La carta di Lorenzo, abbiatene cura".

Accanto ad Ambra, sul palco di piazza San Giovanni sono saliti anche i genitori di Lorenzo, Maria Elena e Dino Parelli.

"Grazie per l'accoglienza, non mi è facile parlarvi - ha detto il papà - perché non è mia abitudine essere davanti a tanti ragazzi". La mamma ha aggiunto: "Siamo qui per dedicare un pensiero a Lorenzo", prima di far circolare tra i ragazzi la carta di Lorenzo, nata con la volontà che tragedie come quella di Lorenzo non si ripetano. "Lui vi direbbe: abbiate cura della vita. Se Lorenzo fosse qui ci direbbe che la vità è sacra e dobbiamo onorarla. La sicurezza non ha colore né bandiera, è di tutti, è una responsabilità collettiva di ognuno di noi", ha concluso. (ANSA).