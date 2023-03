Biden, Russia fa guerra ingiusta, noi baluardo democrazia

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Riteniamo la Russia responsabile della sua guerra ingiusta e non provocata contro l'Ucraina dimostrando che le democrazie sono forti e risolute": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aprendo il secondo Summit for Democracy, organizzato dal Dipartimento di Stato.

"Fin dal primo summit le democrazie si sono riunite per far incontrare i bisogni del nostro popolo e le sfide del nostro tempo", ha detto esortando i partecipanti a difendere i valori della democrazia "soprattutto a beneficio delle giovani generazioni".

Al Summit partecipano i leader di tutti i Paesi 'amici' degli Stati Uniti, tra cui il premier israeliano Benyamin Netanyahu che ha sottolineato gli stretti legami con gli Usa. Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per Mosca, non si tratta di "un evento serio", ha commentato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "L'America continua ad aspirare ad insegnare al mondo la sua cosiddetta democrazia - ha affermato il portavoce del Cremlino - . Questo è il suo secondo tentativo di riunire un numero di Paesi come fossero alunni e di tenere loro lezioni. Per quanto riguarda chi desideri frequentare la classe, è loro affare sovrano", ha detto Peskov.

(ANSA).